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Аргументы и Факты

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Путин продлил действие продовольственного эмбарго до конца 2028 года

Путин продлил действие продовольственного эмбарго до конца 2028 года

Российский лидер Владимир Путин своим указом продлил действие введенного в 2014 году российского продовольственного эмбарго на сельскохозяйственную продукцию из стран Запада до конца 2028 года.

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