Гордость Родины: самый необычный советский лимузин

А ты разъезжаешь на ЗИМах!Хорошо помню, как в начале 80‑х годов на площадку перед ГАИ, где рядами стояли Жигули, Москвичи и Запорожцы, владельцы которых ожидали постановки машин на учет, неспешно и вальяжно въехал черный блестящий ЗИМ.
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