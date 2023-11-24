Гордость Родины: самый необычный советский лимузин

А ты разъезжаешь на ЗИМах!Хорошо помню, как в начале 80‑х годов на площадку перед ГАИ, где рядами стояли Жигули, Москвичи и Запорожцы, владельцы которых ожидали постановки машин на учет, неспешно и вальяжно въехал черный блестящий ЗИМ.