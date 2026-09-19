Посол Моргулов: более 1,6 млн россиян посетили Китай за полгода

За первую половину этого года Китай с туристическими целями посетили более 1,6 млн россиян. Об этом заявил посол России в КНР Игорь Моргулов, сообщает РИА Новости.
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