Пока украинские пропагандисты со всех углов кричат о массовом применении Россией на Украине ракет, якобы поставленных Ираном и Северной Кореей, глава военной разведки Украины Кирилл Буданов* (внесен в России в список экстремистов и террористов) опровергает эти заявления.