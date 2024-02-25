Глава ГУР МО Украины Буданов опроверг наличие на вооружении ВС России иранских и северокорейских ракет

Пока украинские пропагандисты со всех углов кричат о массовом применении Россией на Украине ракет, якобы поставленных Ираном и Северной Кореей, глава военной разведки Украины Кирилл Буданов* (внесен в России в список экстремистов и террористов) опровергает эти заявления.
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