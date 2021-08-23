Мэтт Барнс: «После победы в финале Запада-2017 все пили и веселились. Клэй же играл с детьми в самолетики»

Бывший форвард «Голден Стэйт» Мэтт Барнс, в 2017 году завоевавший титул с клубом, рассказал о том, что его экс-партнер по команде Клэй Томпсон порой ведет себя неожиданно для других игроков, в том числе это касается празднования больших побед.