Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Lehanaizhe
    И правильно не стал, нормальный мужик Черчесов, а не "впопедырка"Нобель Арустамян:...
  • Traveller
    А перекаченной допингом и анаболиками "тумбочке"-гимнастке из США они не хотят предоставить убежище? Ах да, - "это др...ЕС рассмотрит воз...
  • Тамара Соловьева (Ярцева)
    Мир сошёл с ума! Этот сброд лезет со всех щелей, как тараканы.Художественный ги...

Мэтт Барнс: «После победы в финале Запада-2017 все пили и веселились. Клэй же играл с детьми в самолетики»

Бывший форвард «Голден Стэйт» Мэтт Барнс, в 2017 году завоевавший титул с клубом, рассказал о том, что его экс-партнер по команде Клэй Томпсон порой ведет себя неожиданно для других игроков, в том числе это касается празднования больших побед.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх