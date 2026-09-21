В Москве ИИ момог мужчине осознать, что он стал жертвой мошенников

Житель Москвы с помощью нейросети понял, что стал жертвой мошенников. Об этом сообщает «112».По данным канала, с мужчиной связался лжесотрудник службы безопасности и предложил поучаствовать в проверке банковского сектора на коррупцию.
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