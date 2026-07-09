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«Все утро мозг выносит»: Бородина пожаловалась на мужа, «уличившего» ее в измене

«Все утро мозг выносит»: Бородина пожаловалась на мужа, «уличившего» ее в измене

Нешуточные страсти разгорелись в семье телеведущей. Ксения Бородина с мужем Николаем Сердюковым Социальные сетиКсения Бородина рассказала, что получила нагоняй от мужа Николая Сердюкова, который заподозрил её в измене.

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