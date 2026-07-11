Политик Азаров назвал покушение в Монако делом рук киевских спецслужб

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью ТАСС заявил, что обстоятельства покушения на бизнесмена украинского происхождения Вадима Ермолаева в Монако указывают на причастность спецслужб Киева.
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