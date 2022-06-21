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В ПФР рассказали о выплатах белгородцам по уходу за инвалидами и престарелыми

В ПФР рассказали о выплатах белгородцам по уходу за инвалидами и престарелыми

Более 39 тыс. белгородцев получают выплаты по уходу за нетрудоспособными гражданами. На помощь от государства могут претендовать неработающие трудоспособные люди, которые ухаживают за детьми-инвалидами, инвалидами I группы или пожилыми людьми.

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