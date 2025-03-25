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Царьград

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Приёмный сын Сырского отрёкся от отца и готовит свою личную спецоперацию

Приёмный сын Сырского отрёкся от отца и готовит свою личную спецоперацию

Год назад от главкома ВСУ отвернулась вся семья. Но самую непримиримую позицию занял его пасынок.Год назад, когда Александр Сырский стал первым лицом военного соединения, он тем самым обрезал все связи с родными.

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