Volkswagen уже делает самый крутой Golf R Clubsport в истории

Volkswagen в настоящее время разрабатывает самый крутой Golf R Clubsport. Автомобиль должен получить одобрение совета директоров Volkswagen и может стать самым горячим хетчбэком бренда за всю историю, если ему дадут зеленый свет.
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