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Беттмэн против расширения плей-офф НХЛ: «Это снизит ценность регулярки. Сейчас 2 очка в октябре или ноябре могут стать решающим фактором»

С сезона-2021/22 в НХЛ выступают 32 команды. В плей-офф выходят 16 из них (50%).  В НБА с 2022 года сделан постоянным турнир плей-ин для команд, занявших 7-10-е места в каждой конференции.

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