Климатолог обещал России "серьёзные проблемы". Ведущая ответила: "Бейте уж тогда пыльным мешком по голове"

В эфире программы «Мы в курсе» ведущая Елена Афонина обсудила с ведущим научным сотрудником Пущинского научного центра РАН, климатологом и биофизиком Алексеем Карнауховым аномальные погодные явления, обрушившиеся на Россию этим летом.
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