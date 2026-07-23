Климатолог обещал России "серьёзные проблемы". Ведущая ответила: "Бейте уж тогда пыльным мешком по голове"

В эфире программы «Мы в курсе» ведущая Елена Афонина обсудила с ведущим научным сотрудником Пущинского научного центра РАН, климатологом и биофизиком Алексеем Карнауховым аномальные погодные явления, обрушившиеся на Россию этим летом.