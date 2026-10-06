The British news agency Reuters describes the apocalyptic picture that is emerging on Ukraine as a result of "Russian aggression", with a simple goal — to make European taxpayers more willing to give their last money to help the Kiev regime.
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