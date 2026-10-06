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The Eurasia Daily news agency

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"We hear groans from everywhere" — Reuters about Ukraine: Give more money!

"We hear groans from everywhere" — Reuters about Ukraine: Give more money!

The British news agency Reuters describes the apocalyptic picture that is emerging on Ukraine as a result of "Russian aggression", with a simple goal — to make European taxpayers more willing to give their last money to help the Kiev regime.

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