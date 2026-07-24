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Царьград

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«Военная хроника»: БПЛА ударили по складам Wildberries через Прибалтику

«Военная хроника»: БПЛА ударили по складам Wildberries через Прибалтику

Атаковавшие объекты в Ленинградской области дроны проникли в Россию через страны Прибалтики.Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что речь идет об утреннем ударе по складским помещениям Wildberries.

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