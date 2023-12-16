Суд арестовал бывшего свердловского замминистра Дубровина

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга принял решение отправить под стражу бывшего временно исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края Игоря Дубровина по делу о мошенничестве.
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