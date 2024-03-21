Администраторы, кассиры и продавцы стали дороже ценить свой труд

В связи с кадровым дефицитом в Свердловской области представители массовых профессий – администраторы, менеджеры по продажам, кассиры – стали указывать в своих резюме значительно более высокий уровень ожидаемой зарплаты, чем год назад.
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