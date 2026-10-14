Россельхознадзор проверяет зерно после гибели воронов в Орловской области

В связи с расследованием гибели большого количества воронов в Должанском районе, к делу присоединилось региональное Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.
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