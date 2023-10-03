Бывший аналитик ЦРУ объяснил неизбежность провала Украины на поле боя

Продолжение контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) окончится негативно в любом случае: боевые действия неизбежно приведут к истощению военных ресурсов, а попытки затянуть вооруженный конфликт ― к значительному оттоку населения республики из-за потока беженцев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии