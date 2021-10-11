Единожды предавший, предаст еще...

Женские страстиЕдиножды предавший, предаст еще... Решила рассказать свою историю, может моя исповедь послужит кому-то уроком, что измену прощать нельзя.Вернуться к статье83НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьVladimir LioubimcevНет, не так нужно говорить. "Единожды предавший, предаст ВСЕГДА". И это ТАК.АРАлександр Киевская РусьРешил написать для тех, кто прощает измену мужа. Прежде всего, желание секса на стороне возникает у всех женатых мужчин без исключения. Но одни умеют справляться с этим, другие нет. - Далее. Если муж гуляет и обещает исправиться, не верьте. Все дело в том, что у гуляющих мужчин желание трахаться с женщинами находится там, куда сознание доступа не имеет. Он может хоть сто раз клястся, что больше не будет, но гормонам до лампочки все его клятвы. Желание гулять превращается в обычный физиологический акт, этот акт совершенно не осознается сознанием, поэтому клятвы ничего не решают. А физиологию никто не может изменить. Моральные упреки совершенно бессмысленные и будут только раздражать. Это как голодный человек хочет кушать, а вы его упрекаете в том, что он ест! - Какой же выход из ситуации? Увы, выхода нет. Живите с таким мужем, который есть. С другим будет тоже самое. Тут как повезет. Желание траха со временем проходит, но это время у всех разное. Одним хватает пару лет, другим лет 10, третьи могут гулять до самой смерти. Конечно, если это настоящая любовь, до самой последней клетки, то измен может и не быть. Но это очень редкая ситуция.КЖклавдия ждановаМужчины всегда находят причины и аргументацию своих измен, а это просто РАСПУЩЕННОСТЬ!!! Желаю автору статьи счастливой жизни для себя, без всяких мужей…АРАлександр Киевская РусьДело не в надуманных причинах и аргументации, а в обычной мужской физиологии. Почему мусульмане имеют право иметь до четырех жен? Мусульманские имамы объясняют это так - чтобы мужчина не гулял, пусть имеет четыре жены. У нас вместо четырех жен только мораль об измене! - Мужчина хочет трахаться всегда и везде независимо от того, чем вы это считаете! И никакая мораль здесь силы не имеет, нравится вам это или нет! Это у женщин ум в голове, у мужчин ум в штанах. Пора бы уже понять это, а не писать чушь об изменах!Сергей АнищикПричины и аргументацию? )) т.е. проще (и понятнее) будет сказать "а пАтПмуШтА"? )Сергей АнищикУм в штанах - несомненный факт. Однако мало кто учитывает другой аргумент: измена осуществляется (в большинстве случаев) не с другим мужчиной.Марина МаксимоваЭто у женщин ум в голове, у мужчин ум в штанах"""""""Тогда откуда у мужчин такое самомнение, желание доминировать , уверенность в том, что " женщина-тупая курица" итд?)))АРАлександр Киевская РусьУ каких мужчин? Вы описали малоинтеллектуального, невоспитанного мужика, которого воспитали в неуважении к женщине. С такими я никогда не имел никаких дел и вам советую.Комментировать
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