Спецназ «Ахмат» за сутки уничтожил шесть единиц украинской техники

Спецназ «Ахмат» за прошедшие сутки уничтожил шесть единиц техники Вооруженных сил Украины, сообщил в своем телеграм-канале командир подразделения, замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов .
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