"Каховский сценарий": Киев заминировал Кременчугскую ГЭС

Киев заминировал Кременчугскую ГЭС для повторения масштабного теракта по каховскому сценарию.По данным источника РИА Новости в силовых структурах, силовики получили данные о минировании и возможном подрыве Кременчугской ГЭС "с целью создания общественной напряженности и обвинения российской армии в атаке на станцию".
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