На самом деле исцелилась: актриса из «Моей прекрасной няни» смогла побороть свой недуг, но что произошло потом?

В сети часто связывают судьбу двух красивых и талантливых женщин: Анастасии Заворотнюк и Фрэн Дрешер (Fran Drescher) — ее зарубежной коллеги, с которой, насколько известно прессе, она никогда не была знакома.
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