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Нестеров об Олимпиаде-2026: «Если нас пустят, с удовольствием поедем. Учитывая, что НХЛ отпускает своих игроков, потенциал сборной будет огромным»

– Вы следили за матчами чемпионата мира по хоккею или без сборной России вам было неинтересно? – Если честно, особо не следил.

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