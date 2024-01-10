Десятки многоэтажек на Кубани остались без тепла

В Белореченске на Кубани 12 многоквартирных домов остались без отопления из-за аварии на теплосетях. Об этом сообщил врио министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона Вячеслав Шапошник в Telegram-канале.