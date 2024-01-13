В Госдуме призывают быть жестче к гостям «голой» вечеринки

Володин: прокуратуре следовало бы жестче реагировать на голую вечеринку Ивлеевой Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Генпрокуратуре РФ следовало бы жестче реагировать на ситуации, когда кто-то «открыл не ту дверь».
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