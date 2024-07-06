Вкусные блюда из лука: простые рецепты блюд из лука

Луковый суп Это отличный вариант на завтрак, который вам понравится своим нежным вкусом. Ингредиенты: 4 средних лука 2 столовые ложки сливочного масла 4 чеснока зубчика, измельченных 4 стакана куриного бульона 1/2 стакана сливок 1 чайная ложка соли 1/4 чайной ложки черного перца 1/4 чайной ложки мускатного ореха Приготовление: Нарежьте лук тонкими кольцами.
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