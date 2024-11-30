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Нерегулируемый рынок сначала превращается в базар, а затем – в джунгли

Нерегулируемый рынок сначала превращается в базар, а затем – в джунгли

Как влияют международные экономические санкции на Россию и соответствуют ли они правилам ВТО «Аргументам недели» рассказал академик РАН, специалист в области международного частного права и гражданского процесса Андрей Лисицын-Светланов.

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