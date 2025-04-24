Невролог Демьяновская напомнила, по каким признакам диагностируют менингит

Менингит — это серьёзная инфекция, поражающая оболочки головного и спинного мозга. Она может быть вызвана бактериями, вирусами, грибками или паразитами, рассказала РИАМО кандидат медицинских наук, невролог Екатерина Демьяновская.
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