Спецслужбы предотвратили теракт против чиновника в Саратовской области

Диверсант прошел подготовку в Киеве Силовики раскрыли планы украинских спецслужб по организации теракта в отношении одного из чиновников администрации Саратовской области, пишут РИА Новости со ссылкой на ФСБ.
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