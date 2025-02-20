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Петербургский дневник

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Спецслужбы предотвратили теракт против чиновника в Саратовской области

Спецслужбы предотвратили теракт против чиновника в Саратовской области

Диверсант прошел подготовку в Киеве Силовики раскрыли планы украинских спецслужб по организации теракта в отношении одного из чиновников администрации Саратовской области, пишут РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

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