Политический эксперт рунета

980 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна неструева
    только  русские   можут выражать  соболезнование . ни один  народ   на земле  не  делал бы так .  человек  призывал у...Экс-депутат Худяк...
  • Лидия Курзаева
    Обоих выгнать и лишить гржданства.Экс-депутат Худяк...
  • Дмитрий Самойленко
    ну подошел Горшков к авианосцу вплотную... и че дальше??? будет пускать Цирконы??? да я  вас умоляю... это уже напрям...Baijiahao: Россия...

Макеевка в ДНР оказалась под обстрелом украинских войск

Макеевка в ДНР оказалась под обстрелом украинских войск

Украинские вооруженные силы открыли огонь по территории Макеевки в Донецкой Народной Республике. Информацию об этом передает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх