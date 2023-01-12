Макеевка в ДНР оказалась под обстрелом украинских войск

Украинские вооруженные силы открыли огонь по территории Макеевки в Донецкой Народной Республике. Информацию об этом передает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева.
Украинские вооруженные силы открыли огонь по территории Макеевки в Донецкой Народной Республике. Информацию об этом передает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева.
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