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Врач Неврюзина: СВДГ-синдром не влияет на умственные способности ребенка

Врач Неврюзина: СВДГ-синдром не влияет на умственные способности ребенка

По данным различных исследований, синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) выявляется с различной частотой в разных странах, показывая разброс от 1-3% до 24-28% в популяции, в среднем, около 5% среди лиц до 18 лет.

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