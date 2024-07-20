Разговор после обвинений: Трамп поговорил по телефону с Зеленским

Кандидат в президенты США Дональд Трамп созвонился с президентом* Украины Владимиром Зеленским. Об этом в социальной сети рассказал сам американский политик, а также о том, какие вопросы были подняты ими.
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