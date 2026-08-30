Михалков объяснил, за что дают бриллианты

Никита Михалков Starface.ru Идейный вдохновитель кинопремии «Бриллиантовая бабочка», церемония вручения которой пройдет в Москве 12 ноября 2026 года, Никита Михалков рассказал, что фильмы для номинации должны соответствовать национальным, культурным и религиозным ценностям страны-представителя.
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