Михалков объяснил, за что дают бриллианты

Никита Михалков Starface.ru Идейный вдохновитель кинопремии «Бриллиантовая бабочка», церемония вручения которой пройдет в Москве 12 ноября 2026 года, Никита Михалков рассказал, что фильмы для номинации должны соответствовать национальным, культурным и религиозным ценностям страны-представителя.