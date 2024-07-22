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СК возбудил дело о халатности после обрушения части моста в Бурятии

СК возбудил дело о халатности после обрушения части моста в Бурятии

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о халатности после размыва и обрушения части моста в Бурятии, из-за которого было остановлено движение автотранспорта на федеральной трассе А-333.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Юридически это называют халатностью, можно подтянуть статью и диверсия, саботаж и т.д. Мое мнение это деградация, некомпетентность и непрофессионализм не только органов власти, но и в производстве. &quot;эффективные&quot; главы компаний, топ менеджеры и среднее звено кроме как давать взятки, откаты ни на что неспособны... Прорывать в экономике с действующим управленческим аппаратом в реальном секторе экономике не с кем. Там одни теоретики и те лузеры...
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