Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о халатности после размыва и обрушения части моста в Бурятии, из-за которого было остановлено движение автотранспорта на федеральной трассе А-333.
СК возбудил дело о халатности после обрушения части моста в Бурятии
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Юридически это называют халатностью, можно подтянуть статью и диверсия, саботаж и т.д. Мое мнение это деградация, некомпетентность и непрофессионализм не только органов власти, но и в производстве. "эффективные" главы компаний, топ менеджеры и среднее звено кроме как давать взятки, откаты ни на что неспособны... Прорывать в экономике с действующим управленческим аппаратом в реальном секторе экономике не с кем. Там одни теоретики и те лузеры...
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