СК возбудил дело о халатности после обрушения части моста в Бурятии

АНГЕЛ АНГЕЛ

Юридически это называют халатностью, можно подтянуть статью и диверсия, саботаж и т.д. Мое мнение это деградация, некомпетентность и непрофессионализм не только органов власти, но и в производстве. "эффективные" главы компаний, топ менеджеры и среднее звено кроме как давать взятки, откаты ни на что неспособны... Прорывать в экономике с действующим управленческим аппаратом в реальном секторе экономике не с кем. Там одни теоретики и те лузеры...