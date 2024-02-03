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ВСУ 30 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

ВСУ 30 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Alexander Ermochenko/Reuters ВСУ 30 раз за сутки обстреляли территорию ДНР. Такие данные приводит Telegram-канал представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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