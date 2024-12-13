Спецпосланник Трампа заявил о завершении конфликта в ближайшие месяцы: Путин и Зеленский в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 13 декабря, ФедералПресс. Избранный президент США Дональд Трамп после инаугурации 20 января может пригласить Владимира Путина и Владимира Зеленского в Вашингтоне для переговоров о завершении украинского конфликта.
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