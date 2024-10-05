Политик Куртулмуш: пересмотр США позиции по Украине позволит начать переговоры

Пересмотр Соединенными Штатами позиции по конфликту на Украине позволит оперативно начать переговоры, а ряду стран Евросоюза необходимо осознать, что без России какие-либо переговоры проводить невозможно.
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