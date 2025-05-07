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360.ru: во Внуково пассажиры задержанного на 7 часов рейса спали на полу

360.ru: во Внуково пассажиры задержанного на 7 часов рейса спали на полу

Из-за введенных ограничений на перелеты один из рейсов в аэропорту Внуково задержали на семь часов. Время вылета самолета до сих пор не уточнили, рассказала планировавшая перелет в Турцию пассажирка Елена в беседе с 360.

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