Собянин рассказал о мерах Москвы для развития пищевой промышленности

Развитие пищевой промышленности и приток инвестиций Москва поддерживает с помощью специальных мер. По словам Сергея Собянина, предприятия могут получить до 300 миллионов рублей льготных займов по ставке до шести процентов годовых.
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