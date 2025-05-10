Мои мысли вслух по поводу парада и не только. О форме одежды.Почти все люди как люди, с георгиевскими ленточками, в том числе и товарищ Си:А вот особо братские народы показательно без - братушка серб, и Фицо, и казах, про папу Коли даже не говорю.
Мысли о параде
Комментарии
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Владимир Алтайцев
нам нужна одна Победа, а не два перемирия за месяц. Точка. Ру." Писака дебил, аоно было перемирие? Кретины , типа тебя , понять не могут простую истину - Путин объявил перемирие, надеясь, чт о Киев хоть на 3 дня одумается. Но Путин нигде не сказал, ч то не будет ответа на удары по России. А вы, нули в политике, пыжитес показать себя её знат оками, но каждый раз голым задом в кусты боярышника садитесь.
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3 час.
Юлия Кахичко
А Мавзолей опять закрыли....
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3 час.
Владимир Алтайцев
увы.
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3 час.
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