Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Свежие комментарии

  • Вадим Скоробогатов
    По своим родственникам рускоязычным...с корнями в России и в Москве...С русской фамилией...Так засрали в укропии мозг..."Мы должны отомст...
  • Вадим Скоробогатов
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Мысли о параде

Мысли о параде

Мои  мысли вслух  по  поводу  парада  и  не только. О  форме  одежды.Почти  все  люди как  люди,  с  георгиевскими  ленточками,  в том  числе  и товарищ Си:А   вот особо братские народы показательно без -  братушка серб, и Фицо, и казах, про папу Коли даже не говорю.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
нам  нужна  одна  Победа,  а  не два  перемирия за  месяц. Точка. Ру.&quot;  Писака  дебил, аоно было перемирие?  Кретины  , типа тебя  , понять не могут  простую истину - Путин объявил  перемирие, надеясь, чт о Киев  хоть на  3  дня  одумается. Но Путин нигде не сказал, ч то не  будет ответа  на удары  по России. А вы, нули в политике, пыжитес показать себя  её  знат оками, но каждый  раз  голым задом  в кусты  боярышника садитесь.
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3 час.
Юлия Кахичко
А Мавзолей опять закрыли....
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3 час.
Владимир Алтайцев
увы.
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3 час.
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