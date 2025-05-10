Мысли о параде

Владимир Алтайцев

нам нужна одна Победа, а не два перемирия за месяц. Точка. Ру." Писака дебил, аоно было перемирие? Кретины , типа тебя , понять не могут простую истину - Путин объявил перемирие, надеясь, чт о Киев хоть на 3 дня одумается. Но Путин нигде не сказал, ч то не будет ответа на удары по России. А вы, нули в политике, пыжитес показать себя её знат оками, но каждый раз голым задом в кусты боярышника садитесь.