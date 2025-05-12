Китайская орбитальная станция получит новые модули

Политика как она есть

Китайская орбитальная станция Tiangong получит новые модули. Об этом сообщает издание SpaceNews. По данным китайской стороны, планируемое расширение околоземной станции необходимо для удовлетворения растущего спроса на науку и потенциального стимулирования международного сотрудничества.