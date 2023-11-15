Reposted (Vladimir Sharypov): Уже 7 лет отметили по традиции неформальной встречей с горожанами. Говорили о будущем, настоящем и немного о прошлом.
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Reposted (Vladimir Sharypov): Уже 7 лет отметили по традиции неформальной встречей с горожанами. Говорили о будущем, настоящем и немного о прошлом.