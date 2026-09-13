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Царьград

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Гид назвала семь стран для дешёвого отдыха за границей: Что удивило

Гид назвала семь стран для дешёвого отдыха за границей: Что удивило

Жителям России назвали семь зарубежных направлений, которые подойдут для бюджетной поездки. В списке — Албания, Узбекистан, Тунис, Армения, Белоруссия, Колумбия и Парагвай.

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