Аналитики VanEck: Bitcoin может подорожать до 5 миллионов долларов, если его признают мировой резервной валютой

Аналитики из VanEck считают, что в том случае, если Bitcoin будет признан мировой резервной валютой, его стоимость может взлететь до совершенно новых уровней – от 1,3 до 4,8 миллиона долларов.
Популярные статьи
- ФСБ конфисковала в России часы на миллионы долларов в ответ на санкции со стороны Швейцарии
- «Мы сможем запускать спутники быстрее, чем их смогут сбивать русские и китайцы», — Илон Маск об угрозах Starlink
- Операторам в России разрешили не подключать к 4G LTE деревни и сёла, а также не улучшать покрытие на трассах
Свежие комментарии