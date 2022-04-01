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Аналитики VanEck: Bitcoin может подорожать до 5 миллионов долларов, если его признают мировой резервной валютой

Аналитики VanEck: Bitcoin может подорожать до 5 миллионов долларов, если его признают мировой резервной валютой

Аналитики из VanEck считают, что в том случае, если Bitcoin будет признан мировой резервной валютой, его стоимость может взлететь до совершенно новых уровней – от 1,3 до 4,8 миллиона долларов.

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