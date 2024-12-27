Хабаровский ПСО МЧС признан лучшим в ДФО и вошёл в тройку лидеров России

Поисково-спасательный отряд (ПСО) из села Ракитное ГУ МЧС России по Хабаровскому краю стал лучшим профессиональным аварийно-спасательным формированием в Дальневосточном федеральном округе и занял третье место в номинации «Лучшее профессиональное аварийно-спасательное формирование МЧС России».