Хабаровский ПСО МЧС признан лучшим в ДФО и вошёл в тройку лидеров России

Поисково-спасательный отряд (ПСО) из села Ракитное ГУ МЧС России по Хабаровскому краю стал лучшим профессиональным аварийно-спасательным формированием в Дальневосточном федеральном округе и занял третье место в номинации «Лучшее профессиональное аварийно-спасательное формирование МЧС России».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии