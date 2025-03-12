Авторы амбициозного симулятора жизни Inzoi раскрыли окончательные системные требования и оптимальные настройки графикиСтарт раннего доступа амбициозного симулятора жизни Inzoi всё ближе, по случаю чего разработчики из Inzoi Studio представили окончательные системные требования игры и дали советы по настройке графики.
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