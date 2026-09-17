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Мировые Новости

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«Флант» представляет Deckhouse Platform — единую платформу для любых нагрузок и любой инфраструктуры

«Флант» представляет Deckhouse Platform — единую платформу для любых нагрузок и любой инфраструктуры

Компания «Флант» объявляет о крупнейшем обновлении продуктовой линейки: Deckhouse Kubernetes Platform, Deckhouse Virtualization Platform и Deckhouse Commander объединены в единый продукт — Deckhouse Platform.

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