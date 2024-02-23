«Именно эти люди приведут Россию и русский народ к Победе в новой Отечественной войне»

Дмитрий Gold Не тол ко эти люди приведут к победе, боевой дух наших пацанов будет решительным в победе, тут вам не там, Сырский посмотрел как его армия улепётывает и издал указ отступать, задним числом.

НП Наталья Павлова Вечная и светлая память павшим за Победу в этой войне с укронацистами❤️‍🔥. Всем бойцам СВО здоровья и удачи. Возвращайтесь живыми с Победой!