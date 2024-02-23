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«Именно эти люди приведут Россию и русский народ к Победе в новой Отечественной войне»

«Именно эти люди приведут Россию и русский народ к Победе в новой Отечественной войне»

22 февраля в Ростове-на-Дону прошёл IX съезд Межрегиональной общественной организации "Союз добровольцев Донбасса", в котором приняли участие более 500 человек.

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Комментарии
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Дмитрий Gold
Не тол ко эти люди приведут к победе, боевой дух наших пацанов будет решительным в победе, тут вам не там, Сырский посмотрел как его армия улепётывает и издал указ отступать, задним числом.
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10 час.
НП
Наталья Павлова
Вечная и светлая память павшим за Победу в этой войне с укронацистами❤️‍🔥.                                                                                                         Всем бойцам СВО здоровья и удачи. Возвращайтесь живыми с Победой!
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9 час.
Erl Schweizer
Председатель Высшего совета СДД Константин Малофеев (заместитель главы Всемирного русского народного собора, председатель Общества &quot;Царьград&quot;, учредитель Фонда святителя Василия Великого, сооснователь Международного движения русофилов) откровенный русский националист. Достаточно появиться такому же влиятельному татарскому, дагестанскому, чеченскому или какому-нибудь другому не русскому националисту как сразу затрубят во все трубы: нарушает мирное сосуществование народов России, вбивает клин в межнациональное согласие. Армия по-малофеевски вся русская, оружие исключительно русские, жители все поголовно русские, весна русская, зима русская ... , можно дальше долго продолжать. Тришин в соцсетях вторит шефу, соратники подхватывают в Думе, обозреватели в телике. Народы России за дураков держите, националисты расфуфыренные!
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2 час.

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