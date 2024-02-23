22 февраля в Ростове-на-Дону прошёл IX съезд Межрегиональной общественной организации "Союз добровольцев Донбасса", в котором приняли участие более 500 человек.
«Именно эти люди приведут Россию и русский народ к Победе в новой Отечественной войне»
Комментарии
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Дмитрий Gold
Не тол ко эти люди приведут к победе, боевой дух наших пацанов будет решительным в победе, тут вам не там, Сырский посмотрел как его армия улепётывает и издал указ отступать, задним числом.
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10 час.
НП
Наталья Павлова
Вечная и светлая память павшим за Победу в этой войне с укронацистами❤️🔥. Всем бойцам СВО здоровья и удачи. Возвращайтесь живыми с Победой!
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9 час.
Erl Schweizer
Председатель Высшего совета СДД Константин Малофеев (заместитель главы Всемирного русского народного собора, председатель Общества "Царьград", учредитель Фонда святителя Василия Великого, сооснователь Международного движения русофилов) откровенный русский националист. Достаточно появиться такому же влиятельному татарскому, дагестанскому, чеченскому или какому-нибудь другому не русскому националисту как сразу затрубят во все трубы: нарушает мирное сосуществование народов России, вбивает клин в межнациональное согласие. Армия по-малофеевски вся русская, оружие исключительно русские, жители все поголовно русские, весна русская, зима русская ... , можно дальше долго продолжать. Тришин в соцсетях вторит шефу, соратники подхватывают в Думе, обозреватели в телике. Народы России за дураков держите, националисты расфуфыренные!
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2 час.
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