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Владимир Путин посмертно наградил журналиста из Сочи Бориса Максудова орден Мужества

Владимир Путин посмертно наградил журналиста из Сочи Бориса Максудова орден Мужества

Корреспондент телеканала "Россия-24" погиб в зоне СВО.Президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении орденом Мужества корреспондента телеканала "Россия-24" Бориса Максудова, который работал в зоне проведения специальной военной операции.

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