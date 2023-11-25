Владимир Путин посмертно наградил журналиста из Сочи Бориса Максудова орден Мужества

Корреспондент телеканала "Россия-24" погиб в зоне СВО.Президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении орденом Мужества корреспондента телеканала "Россия-24" Бориса Максудова, который работал в зоне проведения специальной военной операции.
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